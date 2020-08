Confindustria Romagna appoggia Giuseppe Chicchi: "Una piazza della Darsena a Angelo Marconi"

Confindustria Romagna, unendosi al ricordo dell’imprenditore Angelo Marconi, presidente di Confindustria Rimini dal 1971 al 1978 e dal 1983 al 1986, condivide la proposta, presentata dall’ex parlamentare ed ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi, di intitolargli una delle piazze della Darsena in occasione del decennale della sua scomparsa nel 2021. Se Rimini infatti oggi ha un’infrastruttura tanto importante lo si deve certamente anche all’intraprendenza, alla determinazione e alla lungimiranza di Angelo Marconi, ingegnere, uomo e imprenditore di grande valore che continua a rappresentare un esempio da seguire per tutti noi. Con la sua visione innovativa ha dimostrato che le idee e il fare impresa sono il motore della crescita di un territorio e della sua economia. Ha saputo superare ostacoli e campanilismi guardando lontano e credendo fermamente nel suo progetto. Il decennale della sua scomparsa diventa quindi un momento particolarmente significativo per celebrare il suo valore, ma anche per mettere in atto nuove azioni di rilancio e sviluppo della Darsena all’interno di un disegno ad ampio raggio che deve riguardare tutta la città. È innegabile, stiamo ancora vivendo un momento di incertezza e difficoltà dovuta alla pandemia di Coronavirus, ma non possiamo rimanere in attesa degli eventi. Dobbiamo già pensare al domani, a ridisegnare la nostra realtà ed a creare una nuova proposta per farci trovare pronti con una nuova immagine che superi vecchi stereotipi e che ci permetta di essere veramente competitivi nei mercati mondiali.

c.s. Confindustria Romagna

