Confronto con le parti sociali, Libera incontra l'Usl.

Libera nel pomeriggio ha incontrato i rappresentanti dell’ USL per proseguire con il proprio percorso di confronto con le parti sociali e le categorie economiche in vista della legge di Bilancio che verrà discussa la prossima settimana in Consiglio Grande e Generale. L’ incontro si è svolto in un clima assolutamente collaborativo con la condivisione di una serie di temi riguardanti la messa in sicurezza del nostro Paese, nonché il sostegno alle fasce più deboli che in questo momento difficile stanno ricorrendo agli ammortizzatori sociali, spaziando in oltre sullo smart working sempre più presente all’interno del nostro contesto imprenditoriale. Dal punto di vista strettamente politico fa sicuramente scalpore il fatto che la stessa associazione abbia evidenziato una grave difficoltà nel metodo e nel confronto con l’attuale esecutivo. Anche qui i temi toccati sono stati il prestito ponte richiesto dal governo, fino ad arrivare ad una riorganizzazione strutturale del Sistema, che parta dalle fondamenta, certezza del diritto, investimenti dello Stato nelle infrastrutture quali le telecomunicazioni, ed una burocrazia più snella che sia sempre più al servizio dei cittadini e delle imprese. Libera ringrazia per la disponibilità mostrata da parte di USL, confidando in un aggiornamento successivo per mantenere questo legame di collegamento fondamentale fra le realtà politiche e sociali del nostro Paese.

c.s. Libera



