Congresso CGIL, CSdL: "Lanciata la mobilitazione per la difesa e l’ampliamento dei diritti delle persone".

Il XIX Congresso Nazionale della CGIL, svoltosi a Rimini, si è concluso il 18 marzo scorso con la rielezione di Maurizio Landini per un secondo mandato alla Segreteria Generale. Una delegazione della CSdL ha seguito il dibattito durante l’arco di tutte e quattro le giornate dei lavori. Gli interventi dei delegati, provenienti da tutta Italia e da tutte le categorie di lavoratori, oltre che in rappresentanza dei pensionati, hanno posto l’accento sulla necessità di trovare una soluzione alle problematiche che attanagliano in particolare le persone più deboli sul piano sociale ed economico. In particolare, la difesa e l’ampliamento dei diritti basilari - quali quelli alla salute, all’istruzione, ad un lavoro qualificato e qualificante, alla solidarietà concreta per chi un impiego non ce l’ha o non gli permette di vivere dignitosamente, all’equità fiscale - sono stati il filo conduttore tracciato dal Segretario Generale nella sua relazione e approfondito dal nutrito dibattito. È stata posta in evidenza altresì la necessità di mettere in campo iniziative di mobilitazione unitarie a sostegno delle proposte sindacali e di contrasto alle politiche che svalorizzano il lavoro e privilegiano le ricchezze accumulate con la rendita o lo sfruttamento dei lavoratori. Landini ed i delegati hanno rimarcato come mai nella storia recente la precarietà del lavoro e la inadeguatezza dei salari rispetto al costo della vita siano state così marcate. Non è mancato inoltre il richiamo alla necessità di difendere ed ampliare i diritti civili conquistati nei decenni scorsi, oltre che alla solidarietà nei confronti di chi fugge da guerre, dittature e dalla povertà. Un Congresso di ampio respiro, insomma, dal quale traiamo un esempio di unità e consapevolezza che i tempi della lotta di classe non sono finiti: lo dimostra il fatto che la ricchezza si sta accumulando sempre di più nelle mani di poche persone. La differenza rispetto al passato è che se viene condotta a livello di singoli Paesi è inevitabilmente meno efficace.

c.s. Enzo Merlini - Segretario Generale CSdL

