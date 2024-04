Congresso del Consiglio d'Europa: Le elezioni locali in Türkiye sono complessivamente ben organizzate e rispettano la volontà degli elettori

Il 31 marzo appena passato è stata una giornata importante per i cittadini della Türkiye che hanno visto l'apertura delle urne per la celebrazione delle elezioni amministrative. Importanti perché erano il primo banco di prova per verificare e confermare il risultato delle elezioni politiche di maggio 2023 con la vittoria di Erdogan al ballottaggio. Importanti perché si sentiva forte la tensione di un test elettorale, a detta di alcuni interlocutori, non equo e con parecchie ombre sullo svolgimento della campagna elettorale a scapito delle opposizioni. Può sorprendere il risultato delle urne se non fosse che chi ha vissuto, anche se per poco, il clima preelettorale sentiva che c'era nell'aria il "vento del cambiamento". In occasione di questo evento ho avuto l'onore ed il piacere di far parte della delegazione del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio D'Europa che ha organizzato, su invito delle Autorità del paese, e svolto la missione di Osservazione delle Elezioni. Il Capo Delegazione David Eray deputato Svizzero del C.P.L.R.E., mi ha chiesto di dare ampia diffusione al presente comunicato:

Nonostante alcune carenze riscontrate durante la campagna elettorale, le elezioni locali in Türkiye sono state nel complesso ben organizzate e hanno rispettato la volontà popolare: questi i risultati preliminari della missione di osservazione elettorale del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. Su invito delle autorità turche, il Congresso ha inviato una missione di osservazione delle elezioni locali tenutesi il 31 marzo 2024 in tutto il Paese. La missione del Congresso è stata guidata da David ERAY (Svizzera, PPE/CCE) e ha coinvolto 26 osservatori del Congresso, tra cui 19 membri del Congresso, un esperto e cinque membri del Segretariato, provenienti complessivamente da 16 Paesi.

Il dispiegamento sul campo il giorno delle elezioni è stato preceduto da incontri preparatori online il 7-8 marzo e ad Ankara il 29-30 marzo, con il Consiglio elettorale supremo e i rappresentanti dei ministeri degli Interni e dell'Ambiente, dell'urbanizzazione e del cambiamento climatico. La delegazione del Congresso ha inoltre incontrato i rappresentanti dei media e delle ONG, nonché i candidati e i rappresentanti di vari partiti politici.

Il giorno delle elezioni, 11 team del Congresso sono stati dislocati in diversi distretti del Paese. "La giornata elettorale è stata nel complesso tranquilla e organizzata in modo professionale, con un'alta affluenza che ha dimostrato il forte impegno dei cittadini nei confronti dei processi democratici. Riconosciamo l'organizzazione logistica che ha permesso di gestire l'elevato numero di elettori in un processo senza intoppi", ha dichiarato David ERAY, durante la conferenza stampa tenutasi ad Ankara il 1° aprile.

"I risultati elettorali hanno dimostrato che l'alternanza al potere tra i partiti politici è possibile grazie all'espressione della volontà dei cittadini e al loro impegno per la democrazia rappresentativa locale", ha dichiarato Vladimir PREBILIC (Slovenia, SOC/G/PD), vice capo della delegazione.

Il progetto di relazione e raccomandazione del Congresso sarà presentato per l'adozione alla 47a sessione

Augusta Taddei - membro delegazione del Congresso dei Poteri Locale e Regionali del Consiglio d'Europa



