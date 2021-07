Congresso di Stato: Alessandra Perilli è medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Primo storico podio olimpico per la Repubblica di San Marino

Congresso di Stato: Alessandra Perilli è medaglia di bronzo a Tokyo 2020.

Giornata memorabile per la Repubblica di San Marino che con Alessandra Perilli conquista, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la prima medaglia della sua storia. L’atleta sammarinese è salita sul podio della gara femminile individuale di trap dopo due lunghissimi giorni di qualificazioni che l’hanno vista sempre protagonista e al termine di una finale mozzafiato nella quale ha chiuso al terzo posto.

Il Congresso di Stato, il Segretario di Stato per lo Sport e tutte le istituzioni si congratulano con Alessandra Perilli, il suo staff e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’inestimabile risultato ottenuto e intendono ringraziarla per l’onore che con questo risultato ha garantito alla nostra Repubblica.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Alessandra Perilli si è preparata per anni per questo appuntamento, con impegno e dedizione ha scalato il ranking mondiale ed ha ottenuto una lunga serie di risultati prestigiosi. L’obiettivo di Alessandra era però quella medaglia olimpica che oggi, grazie alla sua perseveranza, ai sacrifici e al duro lavoro suo, del suo staff e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, è riuscita a mettersi al collo. Ad Alessandra il più sentito grazie da parte delle istituzioni sammarinesi e di tutti i Cittadini che oggi si sono ritrovati a seguire le sue gesta con apprensione fino a quel meraviglioso epilogo. Auspico che questo risultato porti nuova energia al mondo dello sport e funga da volano per i giovani e per tutti gli altri atleti agonisti. Un grazie particolare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che con lungimiranza ha investito sullo sviluppo del tiro a volo e sulla preparazione di Alessandra riconoscendone le inestimabili qualità e che oggi, insieme a lei, può godersi questo risultato. Lo sport rappresenta da sempre, a livello internazionale, il nostro Paese con onore e questa giornata storica lo conferma. Vorrei che tutti i Cittadini sammarinesi vivessero il momento con il massimo dell’orgoglio possibile e che fossero grati ad Alessandra per ciò che è riuscita a fare”.

