Congresso di Stato: allerta per tentativi di frode online ai danni dei cittadini.

Il Congresso di Stato segnala la comparsa, nelle ultime ore, di attività fraudolente sulla piattaforma Facebook. Nello specifico, è stata individuata una pagina denominata “Supporto rapido e semplice per San Marino” che, attraverso l'uso indebito e del tutto illegittimo di loghi istituzionali e immagini di esponenti del Governo, tenta di adescare utenti promuovendo fantomatici piani di assistenza finanziaria e prestiti agevolati. Si tratta di un’iniziativa totalmente estranea alle Istituzioni della Repubblica di San Marino. L’uso di volti e simboli dello Stato è una palese manipolazione volta a sfruttare la fiducia che la cittadinanza ripone nelle istituzioni per finalità puramente predatorie. Non esiste alcun programma di credito veicolato tramite social network dai membri dell'Esecutivo; si tratta di un tentativo di "phishing" orchestrato verosimilmente per sottrarre dati sensibili e, con ogni probabilità, risorse economiche a ignari risparmiatori. L’Esecutivo ha già provveduto a inoltrare una segnalazione ufficiale ai gestori del social network. Analogamente, sono stati attivati i canali della Gendarmeria e delle autorità giudiziarie competenti per individuare i responsabili di questo furto d'identità istituzionale. Si raccomanda alla cittadinanza la massima allerta. Invitiamo tutti a non interagire con la pagina in questione, evitando accuratamente di inviare messaggi privati o, peggio ancora, di fornire estremi bancari e documenti d'identità. Parallelamente a queste attività su scala pubblica, si segnalano episodi inquietanti di furto d'identità digitale di profili WhatsApp che vedono coinvolti, come destinatari di messaggi ingannevoli, alcuni esponenti del Consiglio Grande e Generale. Sfruttando la conoscenza personale e millantando improvvise difficoltà economiche, i malintenzionati richiedono l'invio urgente di denaro. È fondamentale che chiunque riceva richieste insolite o sospette, anche se provenienti da numeri familiari, provveda immediatamente a una verifica verbale tramite chiamata telefonica diretta prima di intraprendere qualsiasi azione. La sicurezza informatica è un impegno collettivo: diffidate da chiunque prometta vantaggi economici immediati attraverso canali non ufficiali. In questa fase delicata, la prudenza è l'arma più efficace per proteggere se stessi e la comunità da insidie digitali che, purtroppo, non risparmiano nemmeno la nostra realtà.

