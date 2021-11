Congresso di Stato: "Ciao Mauro!"

Mauro Maiani ci ha lasciati all’improvviso nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava a Dubai. Negli Emirati, in qualità di Commissario Generale di San Marino a Expo 2020, coordinava infatti il Padiglione con cui la Repubblica di San Marino partecipa all’Esposizione Universale che ha aperto le porte al mondo solo un mese fa. Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, in Portogallo e presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo, stimato e rispettato uomo delle istituzioni sammarinesi, diplomatico di carriera, Mauro Maiani con la sua prematura scomparsa lascia una disperazione e un vuoto immensi in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui pezzi della sua troppo breve ma intensa vita. Uomo ambizioso, colto, eclettico e appassionato, Mauro Maiani ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi negli anni di suo onorato e instancabile servizio segnato da successi, gratificazioni e onorificenze. L’intero Congresso di Stato, sgomento e incredulo, si stringe attorno alla famiglia e si unisce al suo profondo e incolmabile dolore. Il tuo Paese Mauro, i tuoi colleghi, collaboratori e amici non ti dimenticheranno mai. Grazie per l’abilità e la passione con cui hai saputo rappresentare e promuovere la Tua, la Nostra Terra nel mondo oltre i suoi confini.

c.s. Congresso di Stato

