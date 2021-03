Congresso di Stato: cittadini attivi, per rinnovare la fiducia nella cosa pubblica Si celebra oggi la Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza. Un richiamo annuale all’azione, culturale e istituzionale, per alimentare il senso dello Stato in tutti i sammarinesi.

Si celebra oggi, per la terza volta dalla sua data di istituzione, sancita all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 febbraio 2019, la Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza. Cittadinanza che va intesa nel senso più ampio del termine, quale richiamo alla partecipazione alla vita pubblica non solo in virtù dell’appartenenza ad uno Stato, ma come processo in costante evoluzione, come impegno del singolo al di là dello status giuridico, come ruolo fondamentale per consolidare e rafforzare la democrazia rinnovandone i valori condivisi all’interno di una realtà sempre più complessa. Un impegno che fa appello sia alla responsabilità delle Istituzioni e alla loro capacità di porsi quale punto di riferimento credibile e virtuoso, sia alla consapevolezza della popolazione affinché non si abbandoni al senso di precarietà dettato da questi tempi di incertezza e colga questo momento per riscoprire il senso di solidarietà e l’importanza del proprio ruolo nella riaffermazione di diritti e doveri. La celebrazione del 15 marzo invita ognuno alla tutela dell’interesse comune: vivere le Istituzioni, alimentare il senso dello Stato, combattere l’indifferenza e l’ignavia attraverso la partecipazione attiva, sono azioni che mettono al sicuro quella cultura democratica che è il fulcro della vita dello Stato. Sotto questa luce, l’importante lavoro di sensibilizzazione portato avanti da Giunte di Castello, Università, Scuola, Comunità sammarinesi all'estero, dal mondo dell'associazionismo e di tutte le organizzazioni economiche e sociali, assume una valenza particolare in questa Giornata Nazionale, ma diventa un patrimonio prezioso grazie alla loro capacità di tenere alta l’attenzione durante tutto l’arco dell’anno. Anche in una periodo segnato dalle restrizioni, imposte dal contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19, le iniziative legate al tema non mancano: dagli eventi spontanei come quello promosso da Arengo Lab che per stasera ha organizzato un talk online dal titolo “Partecipazione democratica e associazionismo”, con inizio alle ore 21.00 e fruibile tramite Facebook, fino a quelli già conosciuti come la seconda edizione del Concorso fotografico #Resiliente-Mente, promosso dall’Associazione di volontariato Attiva-Mente sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e i patrocini della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università di San Marino e la Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO.

