Congresso di Stato: Il Governo procede con rinnovata coesione.

“Normale dialettica interna fra forze e sensibilità diverse che compongono la coalizione”, così il Congresso di Stato definisce le ultime tensioni interne, scaturite dalla recente presentazione di dimissioni da parte del Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. Dimissioni che lo stesso Ciavatta definisce: “Un atto determinato dalla necessità di far luce su una serie di accadimenti, non un gesto destinato a diventare di pubblico dominio o oggetto di gossip, ma un momento di franco confronto sia all’interno del Congresso di Stato che nel rapporto fra le forze di maggioranza”.

Il confronto è stato serrato, nelle ultime 48 ore, per affrontare una serie di aspetti che, sulla scorta dei chiarimenti intervenuti, hanno portato ad “una sintesi che - dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - ci proietta in avanti e consente di dare continuità al mandato ricevuto dagli elettori proseguendo nell’azione di Governo”.

Respinte all’unanimità le dimissioni di Ciavatta e confermata la completa fiducia anche da parte della coalizione di maggioranza, ci si è concentrati sugli atti concreti per affrontare un periodo senza precedenti, per dare risposte a questioni mai così difficili e delicate nella storia del Paese. “Una maggioranza che si confronta su temi e obiettivi, lontano dai vecchi equilibrismi politici – ha aggiunto il Segretario Beccari – ritengo faccia il suo dovere”.

“È normale che affiorino le sensibilità di ognuno – ha affermato il Segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi – l’importante è che si arrivi alla condivisione di un percorso. Un governo c’è – ha aggiunto - come pure la volontà di andare avanti, senza perdere nemmeno un minuto per dare al Paese risposte concrete ed efficaci”.

“Il ragionamento aperto nel Governo e nella maggioranza – ha dichiarato il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati – è servito per procedere nella nostra azione con ulteriore determinazione e unità d’intenti”. “Ritengo superati i motivi delle dimissioni – ha concluso il Segretario Ciavatta – il Governo ha confermato la volontà di agire sulle direttrici già fissate e dimostrato la capacità di ricomporre posizioni che possono essere anche differenti ma che perseguono un obiettivo comune”.



