Congresso di Stato: "La scelta dell’Avvocato Tania Ercolani è legittima e conforme ai sensi della Legge"

Il Congresso di Stato in data 25 gennaio 2021 ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di ricorrere in opposizione alle archiviazioni relative al procedimento penale n.500/17. Sentiti i riferimenti della stessa Avvocatura, attualmente impegnata da un’attività particolarmente gravosa e in considerazione della necessità di intervenire secondo tempistiche particolarmente ridotte, con delibera del 25 gennaio si è determinato di affidarsi ad un professionista del Foro sammarinese esterno alla struttura pubblica. La scelta è ricaduta sull’Avvocato Tania Ercolani, ai sensi di Legge, in considerazione della comprovata esperienza e dell’impegno già affrontato, nel medesimo processo, a tutela di altri enti partecipati dall’Eccellentissima Camera. Ogni ulteriore illazione viene respinta dal Congresso di Stato con convinzione.

c.s. Congresso di Stato