Congresso di Stato. La tutela del dialogo e del rispetto: il valore della guida spirituale nella comunità internazionale

Il Congresso di Stato avverte il dovere di intervenire per ribadire alcuni principi cardine della propria identità istituzionale. La Repubblica di San Marino, fedele alla sua millenaria vocazione di terra della libertà e del dialogo, non può assistere con indifferenza al clima di tensione che ha recentemente toccato la figura del Pontefice. L'identità sammarinese affonda le proprie radici in un sistema di valori che pone il rispetto umano e la diplomazia al di sopra di ogni contesa politica contingente. In tale contesto, la figura di Papa Leone rappresenta un punto di riferimento universale per chiunque creda nella pace e nella risoluzione negoziale dei conflitti. Le sue parole, tese costantemente alla costruzione di ponti tra culture e nazioni differenti, costituiscono un patrimonio etico che deve essere preservato. Il Governo della Repubblica desidera esprimere la propria piena e incondizionata solidarietà al Santo Padre. È convinzione profonda del Congresso di Stato come diventi essenziale recuperare quel senso di appartenenza a una comunità internazionale fondata sul riconoscimento reciproco. San Marino, dunque, continuerà a promuovere, in ogni sede opportuna, un approccio basato sulla collaborazione e sulla protezione dei valori morali che da sempre sostengono la convivenza civile. La solidarietà espressa oggi a Papa Leone è, in definitiva, una riaffermazione di quei principi di civiltà che la nostra Repubblica ha saputo custodire intatti attraverso i secoli e che oggi, più che mai, appaiono come la sola bussola possibile per orientarsi nelle tempeste del presente.

c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino









