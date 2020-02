Congresso di Stato: lezioni sospese fino al 7 marzo compreso per "motivi meramente precauzionali"

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e la Segreteria di Stato al Lavoro, rispetto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus), per motivi meramente precauzionali, informano che la sospensione delle attività didattiche di tutti gli ordini scolastici, dei Servizi Socio Educativi per la prima Infanzia, Pubblici e Privati, del Centro di Formazione Professionale proseguirà fino a sabato 7 marzo incluso. Gli insegnanti, gli educatori degli Asili Nido, il personale amministrativo e non docente saranno in servizio da lunedì 2 Marzo secondo le modalità che verranno comunicate dai singoli Dirigenti. In questo periodo di sospensione delle lezioni gli insegnanti della Scuola Elementare, della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore e del CFP assegneranno agli alunni, tramite le tecnologie digitali a disposizione, attività didattiche di recupero e di potenziamento. Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per il prossimo anno scolastico, previste a partire dal prossimo 3 marzo, si effettueranno regolarmente. Entro la giornata del 7 marzo verranno fornite ulteriori indicazioni, confidando di poter tornare al più presto alla piena attività del nostro sistema scolastico e formativo.

c.s. Congresso di Stato