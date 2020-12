Congresso di Stato: Perfezionata l’operazione di finanziamento con la Cargill Financial Services International Inc per il prestito ponte di 150 milioni di euro

Il Governo della Repubblica di San Marino comunica che, a seguito della sottoscrizione dei contratti per il prestito ponte di 150 milioni di euro con la società americana Cargill Financial Services International Inc, avvenuta in data 23 dicembre u.s., si è perfezionata, nella giornata di ieri, l’operazione di finanziamento secondo i termini e le modalità previste contrattualmente.

Il Governo sottolinea l’estrema importanza dell’operazione appena conclusa, la quale consentirà allo Stato di sostenere l’economia del Paese, rilanciandone il tessuto socio economico, nonché di supportare, tramite la previsione di specifiche forme di ristoro, quelle attività che risultano essere state maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate per contenere e mitigare gli impatti negativi prodotti della pandemia tuttora in corso.

Comunicato stampa

Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

