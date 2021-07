Congresso di Stato: Perilli-Berti argento ai Giochi Olimpici di Tokyo

La nostra Repubblica può festeggiare, a due giorni di distanza dallo storico bronzo di Alessandra Perilli nella competizione individuale femminile, un’altra medaglia Olimpica. Oggi, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 la coppia formata dalla stessa Alessandra Perilli e da Gian Marco Berti si è infatti piazzata al secondo posto nel trap mixed team, la competizione a coppie miste, dietro alla coppia spagnola e precedendo sul podio quella statunitense.

Questi atleti straordinari regalano oggi alla Repubblica di San Marino, il più piccolo Stato al mondo ad aver conquistato una medaglia olimpica, uno storico bis, che inorgoglisce le istituzioni e onora la nostra bandiera.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Dopo l’incredibile bronzo che Alessandra Perilli ha regalato al nostro Paese 48 ore fa ci troviamo a festeggiare un’altra medaglia, questa volta d’argento. La prima frase che mi è venuta in mente, al telefono con i ragazzi, è quella che era stata utilizzata qualche anno fa per promuovere il nostro turismo <>. Oggi devo dire che i nostri atleti sono andati veramente oltre ogni immaginazione, oltre quanto di bellissimo tutti noi ci saremmo potuti aspettare. A nome mio e del Congresso di Stato, ancora una volta intendo porgere le più sincere congratulazioni per questo storico risultato agli atleti, al loro staff, al Capo Missione e al Comitato Olimpico Nazionale. L’auspicio è che questo importantissimo traguardo, raggiunto dai nostri tiratori, possa rappresentare l’inizio di nuovi percorsi per atleti giovani e giovanissimi pronti ad impegnarsi per inseguire quel sogno che oggi Alessandra e Gian Marco hanno realizzato.









