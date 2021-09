Congresso di Stato: "Si celebra domani il 3 settembre, la festa di tutti i sammarinesi"

Congresso di Stato: "Si celebra domani il 3 settembre, la festa di tutti i sammarinesi".

Si celebra domani, 3 settembre, la Festa Nazionale della Repubblica di San Marino, a 1721 anni dalla sua fondazione. È la nostra festa, la festa di San Marino e dei sammarinesi. Il Congresso di Stato intende rivolgere per l’occasione un caro saluto a tutti i cittadini e a tutti i residenti in territorio invitandoli, in occasione della ricorrenza, a vivere la storia e le tradizioni del nostro Paese partecipando al lungo programma di celebrazioni religiose e civili e ai numerosi momenti di svago organizzati per l’occasione, riscoprendo, contestualmente, i secolari valori di libertà, uguaglianza e democrazia della nostra Repubblica. Come tutto il mondo anche la Repubblica di San Marino ha dovuto affrontare negli ultimi anni l’impari lotta contro la Pandemia da Covid-19. Alla luce dei complessi mesi che ci siamo lasciati alle spalle e auspicando un futuro più sereno, la Festa della Repubblica di San Marino diviene l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i sammarinesi per i sacrifici fatti e per l’attenzione con la quale hanno convissuto per limitare il contagio e quanto ne consegue e per rivolgere, l’ennesimo sentito ringraziamento al personale sanitario. Anche in occasione di questa festa, nota per i momenti conviviali e di incontro, è bene prestare massima attenzione al distanziamento, serve un ulteriore sforzo per evitare ogni rischio possibile. Il Congresso di Stato e istituzioni, auspicano che la celebrazione dei 1721 anni dalla fondazione della Repubblica di San Marino sia vissuta con la necessaria gioia e che si riveli momento di concordia, l’occasione per tutti i sammarinesi, i residenti all’estero e i cittadini stranieri residenti sul Titano per stringersi sotto i colori della nostra bandiera nei più sinceri sentimenti di unità.

Auguri Repubblica, buon 3 settembre a tutti!



C.s. Congresso di Stato

I più letti della settimana: