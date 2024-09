Congresso Generale “Alleanza Riformista”, Ēlego: "Auspichiamo agli alleati di lista di raggiungere la formazione del nuovo soggetto politico"

Abbiamo appreso direttamente dalla stampa che i nostri alleati di lista, “Movimento Ideali Socialisti” e “Noi Sammarinesi”, nel loro recente incontro hanno deliberato di celebrare il Congresso Generale per la costituzione del partito di “Alleanza Riformista”. Notizia attesa da tempo nel mondo politico sammarinese e gli stessi attori hanno voluto ribadire, in quel frangente e con molto ardire, di essere aperti al confronto con tutti coloro che vogliono far parte della famiglia Socialista, Riformista e Liberale, alias il neo nascituro partito, e di voler porre al centro dell’attenzione la volontà di creare uno spazio, al fine di promuovere un dialogo con i cittadini. Ai rappresentanti di Ēlego “per una Nuova Repubblica”, non sfugge la determinazione di mettere fine alla maturazione del progetto, il cui percorso è da anni tracciato dai precursori del nuovo partito e prendono atto, sebbene la Lista presentata nella recente Consultazione elettorale, riporti fedelmente i tre simboli, oltre ai due sopra menzionati anche quello di Ēlego, delle volontà degli alleati di chiudere quella partita tra loro, tra l’altro da tanto tempo sospesa, in attesa di definizione e di iniziare il lavoro di raccolta adesioni. Ēlego nella consultazione del 9 giugno scorso ha partecipato fattivamente all’ottimo risultato elettorale ottenuto dalla Lista “Alleanza Riformista”, dando un forte e risolutivo contributo per il duplice successo, sia di Lista, che di Coalizione, che si evidenzia nel numero dei seggi raggiunti dalla lista stessa, dalla vittoria della Coalizione e con soddisfazione del Movimento “Ēlego” dal fatto che un proprio candidato oggi siede in Consiglio Grande e Generale, il quale continuerà il suo impegno politico ed Istituzionale con la stessa fermezza che lo ha contraddistinto fino ad ora e con il pieno sostegno del Movimento “Ēlego “per una Nuova Repubblica”. I vertici di Ēlego auspicano agli alleati di lista di raggiungere, tramite il loro incessante impegno e lavoro, la formazione del nuovo soggetto politico.

C.s. Elego