Coniugare sviluppo economico e risparmio per lo Stato: i principi ispiratori dei progetti di RETE Desk

Il piano di sviluppo di uno Stato Sovrano consente di definire tutte le attività necessarie per lo sviluppo di un progetto e fa parte di un processo razionale di crescita e consolidamento economico e sociale. Tale piano prevede l’identificazione delle migliori strategie da mettere in atto e di tutte le “variabili” che influenzano la sua azione come, ad esempio, la concorrenza degli altri Stati, la tipologia di potenziali investitori e turisti su cui puntare e le loro motivazioni di scelta. Queste variabili sono state analizzate da RETE Desk nelle fasi di analisi dei suoi due piani di sviluppo (sviluppo turistico e attrazione degli investimenti) e hanno permesso di costruire un quadro verosimile dei mercati e degli scenari economici in cui ci si prefigge di operare. Successivamente, il gruppo ha analizzato le caratteristiche dell’attuale prodotto/servizio San Marino offerto. Durante questa analisi è stato redatto il piano “operativo”. Riassumendo, i piani di sviluppo già predisposti e in corso di studio di RETE Desk intendono proporre delle soluzioni estremamente pratiche e percorribili sul come: - definire in modo concreto e dettagliato i principali obiettivi di sviluppo economico, come raggiungerli e le relative tempistiche; - razionalizzare le attività di Enti ed organismi, spesso in sovrapposizione, se non in concorrenza tra di loro; - ottimizzare e valorizzare l’impiego di risorse umane; - predisporre gli strumenti di misurazione dei progressi compiuti; - migliorare la “visione” di uno Stato che agisce in maniera sincrona, condivisa ed organizzata. Quello che si ritiene fondamentale sottolineare è che esistono alcuni elementi che distinguono, caratterizzano e rendono unici i piani di sviluppo economico di RETE Desk e sui quali si invita ad una riflessione, ovvero:  non prevedono un incremento della spesa pubblica,  non prevedono spese per consulenze,  le ulteriori risorse economiche verrebbero reperite dagli attuali capitoli di spesa “improduttivi” presenti nel bilancio dello Stato (trasformabili in “produttivi”),  prevedono la valorizzazione delle competenze esistenti nella PA. Come accennato nei suoi precedenti comunicati, il gruppo RETE Desk si propone di avviare una nuova forma di comunicazione, un processo di condivisione del suo lavoro e delle sue idee nel campo dello sviluppo economico, mantenendo il dialogo ad un livello operativo e tecnico come linguaggio comune, nella ferma convinzione che sia il nuovo approccio di cui il Paese ha bisogno. Ulteriori dettagli circa le linee guida dei piani di sviluppo del turismo e sulla attrazione degli investimenti a San Marino saranno oggetto dei prossimi comunicati stampa di RETE Desk. Il Gruppo Rete Desk non è chiuso, chiunque sia interessato può prendere contatto per sottoporre proposte concrete o per stabilire una forma di collaborazione attiva, inviando anche una mail a: deskinternational@movimentorete.org.

