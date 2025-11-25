Conoscere per prevenire: al via la campagna informativa per la prevenzione delle gravidanze indesiderate

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale rinnovano il proprio impegno per la promozione della salute pubblica con la campagna informativa di prevenzione delle gravidanze indesiderate ed educazione alla sessualità. L’iniziativa, dal titolo “Conoscere per Prevenire”, in linea con gli obiettivi della Legge 127/2022, mira a sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i giovani, sull’importanza della conoscenza e della consapevolezza della propria salute sessuale e riproduttiva. Sul sito internet dedicato (conoscereperprevenire.iss.sm) è possibile reperire informazioni riguardo la contraccezione, in modo che ogni donna e ogni coppia possano operare scelte informate e coerenti.

“Prendersi cura della propria salute sessuale e riproduttiva – spiega il Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia, Antonino Lo Re - significa preservare e proteggere la propria salute nel complesso. La gravidanza è un momento di grandi cambiamenti fisici ed emotivi per la donna e per l’intera famiglia. Il nostro impegno è assicurare che ogni scelta – sia essa la decisione di ricorrere alla contraccezione, di procedere con una gravidanza o di accedere all'interruzione volontaria – sia accompagnata da informazione accurata, supporto medico qualificato e assistenza psicologica. Operare fin dall'inizio una scelta consapevole sulla propria salute riproduttiva, attraverso corretta informazione e accesso ai servizi dell'ISS, rappresenta il fondamento di un percorso medico-clinico agevole e sicuro, indipendentemente dall'esito riproduttivo scelto"﻿.

La UOC Ginecologia e Ostetricia e l’UOS Salute Donna e Servizio di Accoglienza, Consulenza ed Assistenza per la Maternità Consapevole rappresentano i punti di riferimento per chi desidera ricevere informazioni, consulenze e supporto in tema di salute riproduttiva. Presso questi servizi è possibile affrontare, con competenza e nel pieno rispetto della privacy, ogni dubbio o necessità legata alla salute sessuale, ricevendo indicazioni chiare e assistenza personalizzata. La campagna informativa mette a disposizione la professionalità di chi opera in ambito sanitario ed anche sul territorio mediante interventi nelle scuole e consulenze dedicate agli adolescenti, garantendo informazioni chiare e accessibili, con supporto psicologico e sanitario.

"La prevenzione delle gravidanze indesiderate – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni – è all’attenzione del nostro sistema sanitario per tutelare la salute delle donne e la nostra comunità in generale. Promuovere la consapevolezza e offrire strumenti informativi efficaci significa proteggere il benessere psicofisico dei nostri cittadini, in particolare dei più giovani, mettendo al centro l’educazione sessuale e la libertà di scelta. ".

“L’Istituto per la Sicurezza Sociale – afferma il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - rinnova il proprio impegno nel garantire servizi qualificati e un supporto multidisciplinare alle donne, alle coppie e agli adolescenti attraverso la Salute Donna e le Unità Operative dedicate. La campagna di prevenzione non è frutto di un mero obbligo di legge, ma testimonia la volontà di affrontare le sfide sanitarie e sociali con tempestività, competenza e responsabilità, confermando la centralità delle fasce più vulnerabili e promuovendo una cultura della salute consapevole e inclusiva”.

La campagna informativa per la prevenzione delle gravidanze indesiderate è a cura della Divisione Comunicazione dell’Ufficio URP, Formazione, Comunicazione e F.O., in collaborazione con l’Ufficio Servizi Informatici ISS.

Segreteria di Stato per la Sanità

Istituto per la Sicurezza Sociale












