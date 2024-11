Consegna dei Fondi Raccolti durante "Tuttavia... Che Spettacolo!" 2024 e Annuncio dell'Edizione 2025

Nella serata conclusiva di venerdì 8 novembre, sono stati consegnati i fondi alla presenza dei rappresentanti delle associazioni beneficiarie e dei volontari che hanno dato una mano fondamentale per la realizzazione dell'evento. Questo momento ha rappresentato il culmine della manifestazione in memoria dell'amico Maurizio Taddei, svoltasi dal 12 al 15 settembre scorsi, e che ha visto una numerosa partecipazione della comunità, con varie attività sportive, culturali e terapeutiche volte a promuovere l'inclusione sociale. I fondi raccolti durante queste giornate sono stati destinati ai seguenti enti beneficiari: - San Marino for the Children, organizzazione indipendente che ha per scopo principale la promozione e la tutela dei diritti dei minori a San Marino ed in ogni parte del mondo. - Authority Pari Opportunità di San Marino, Organismo istituzionale sammarinese dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne in ogni sua forma. - ASD Riviera Basket Rimini, squadra di pallacanestro in carrozzina che oltre a partecipare ai campionati italiani, è coinvolta in momenti sportivi, a scopo sociale e collabora con istituzioni e enti pubblici e privati. Collabora con oltre 15 comprensori scolastici tra Rimini, Savignano, Cesena e Cattolica. - Educaid, opera in diversi Paesi costruendo relazioni d’aiuto in campo socio-educativo, potenziando e rinforzando le capacità di risposta dei diversi sistemi educativi ai bisogni di tutti i bambini con particolare attenzione ai più deboli, agli esclusi perché disabili, o sofferenti per la presenza di un conflitto nel loro Paese. - Laboratorio Ceramica Barbò, dove ogni fase è eseguita da artigiani che si sono formati presso la Cooperativa Il Libeccio Ceramiche e che ora lavorano per la Cooperativa Sociale InVolo, organizzazione senza scopo di lucro, che si occupa di inclusione lavorativa, realizzando progetti e attività nel rispetto delle persone e dell’ambiente. - Sorridolibero, non solo spettacoli e concerti, è anche e soprattutto impegno sociale, un Circolo Anziani, una presenza attiva che si prende cura delle persone fragili, che mantiene vive le tradizioni per donarle ai più giovani. i fondi andranno a sostenere il Progetto "Nessuno resta solo". Attiva-Mente desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, inclusi i volontari, gli sponsor e i partecipanti, il cui sostegno è stato oltremodo prezioso per raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo lieti di annunciare già, che l'edizione 2025 di "Tuttavia... Che Spettacolo!" si terrà il 5, 6 e 7 settembre e sarà intitolata "Tuttavia... Che Spettacolo! - Festival delle Co-Terapie". Questo nuovo appuntamento continuerà a promuovere l'inclusione sociale attraverso attività terapeutiche integrate, offrendo ulteriori opportunità di partecipazione e crescita per tutta la comunità.

c.s. "Tuttavia... Che Spettacolo!"





