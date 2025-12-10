Consegna del premio “Albero della Pace” al Segretario di Stato Luca Beccari: un riconoscimento al dialogo e alla cooperazione internazionale

È avvenuta oggi, a Palazzo Begni, la consegna della Placca Commemorativa dell’Albero della Pace al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, da parte dell’Associazione non governativa e no profit della Repubblica Slovacca Servare et Manere, alla presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica Slovacca, Karla Wursterová e di una delegazione diplomatica del Dipartimento Affari Esteri.

Obiettivo dell’Associazione è il sostegno ad attività di promozione della pace e dell’amicizia fra i popoli. Attraverso l’immagine simbolica dell’albero, si congiungono due temi di pregnante e viva attualità: pace e crisi climatica, dedicando particolare attenzione alle personalità che, con il loro impegno e le loro azioni meritorie, contribuiscono al rafforzamento della cooperazione internazionale.

Da parte dell’Associazione sono state valorizzate e riconosciute le iniziative del Segretario di Stato Beccari che, portando sulla scena internazionale idee e azioni concrete a sostegno della pace e della comprensione tra i popoli, hanno confermato che chiunque può fare la differenza, a prescindere dalle dimensioni delle Nazioni.

Si tratta di un premio che si inscrive nella lunga e gloriosa storia di pace e libertà delle Repubblica di San Marino, che vuole incoraggiare l’impegno costante a diffondere i valori di comprensione tra le nazioni e di pieno rispetto dei diritti, evidenziando anche i rapporti cordiali e positivi che si sono instaurati con la Repubblica Slovacca.

La consegna del prestigioso premio ha favorito l’occasione per un cordiale e articolato confronto con l’Ambasciatrice slovacca, che ha messo in luce l’eccellenza delle relazioni bilaterali e un’attenzione costante per il loro rafforzamento.

Anche con la diplomatica slovacca, il Segretario di Stato ha riferito e ottenuto pieno sostegno e atteggiamento pro attivo al percorso associativo con l’Unione europea.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri










