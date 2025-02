Consegna ricavato del concerto di beneficienza “Great & Good Friends” Gospel

Venerdí 7 febbraio - Presso la Sede della Fratellanza San Marino - America, é stato consegnato il ricavato della 1^ edizione del concerto di beneficienza “Great & Good Friends” Gospel, ideato e organizzato dalla Fratellanza il 4 e 5 gennaio scorsi, presso il Teatro Titano, che si é chiuso con un successo a dir poco strepitoso. Presenti il Presidente Roberto Moretti e il direttivo, Henry Bucci per la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, che ha patrocinato l’evento, con le Segreterie di Stato Turismo, Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Finanze, Sanitá, la Presidente Fanny Gasperoni e Claudia Righetti dell’Associazione BattiCinque. Partita l’organizzazione a febbraio 2024 con l’idea di riportare il grande Gospel in centro storico e nel suggestivo Teatro Titano, venue ideale per il genere, la Fratellanza ha fatto un doppio SOLD-OUT, motivo di grande soddisfazione per l’associazione. I protagonisti, voci e musicisti di THE AMAZING GRACE COSPEL CHOIR di Roma, “amazing” non solo di nome ma anche di fatto. 29 artisti, fra coristi e musicisti ECCELLENTI! Un ensemble che ha dato prova di una straordinaria performance, da ascoltare, ma anche da vedere, con il valore aggiunto di scenografiche coreografie, diretti magistralmente dal direttore Timothy Martin, dalla Pennsylvania, ma ormai romano di adozione, un vero leader e trascinatore, che ha un grande merito di aver “costruito” un gruppo coeso, con tecnica vocale e musicale notevoli e un repertorio così ampio da abbracciare spirituals, blues, jazz, brani natalizi in inglese e italiano arrivando fino al pop (italiano p.e. con L’anno che verrà di Dalla e internazionale come Last Christmas dei Wham). Tutti con arrangiamenti originali e così piacevoli da ascoltare, capaci di sprigionare un’incedibile energia e coinvolgere gli spettatori, che non hanno potuto resistere, trasformando il teatro in una vera sala da ballo. Arrangiamento inedito e bellissimo dell’Inno di San Marino, cantato per la prima volta dall’AGGC, apprezzatissimo dal pubblico, con l’inserto di un trio d’archi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Per l’inno USA, protagonista la nostra Valentina Monetta, che ha eseguito l’inno a stelle strisce, da pelle d’oca, tanta è stata l’emozione. Un grazie alla conduttrice Sonia Grassi per la disponibilità e professionalità dimostrate nella conduzione delle 2 serate. Un grazie ai nostri Capi di Stato, le LL.EE. Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi che ci hanno onorato, prima con la concessione del loro alto Patrocinio, poi con la loro presenza, assieme ai Segretari di Stato alle Finanze e Bilancio Marco Gatti e agli Affari Interni, Andrea Belluzzi. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto e collaborazioni di istituzioni, enti, sponsor, amici che vorremmo ringraziare ancora una volta. Ricordiamo: ⁃ Patrocinio del Consolato Generale USA a Firenze; ⁃ Supporto della Città di Springfield Illinois; ⁃ Collaborazione degli Istituti Culturali e Ufficio Turismo; ⁃ Supporto dell’Unione Sammarinese Commercianti; - Main Sponsor SACMS, sponsors Reggini, Arzilli, Copygraf, Joli, PiuMé, BAC - San Marino RTV, media partner dell’evento. L’utile sarà destinato al progetto REGALIAMOCI DEL TEMPO, uno dei tanti e interessanti progetti dell’Associazione BattiCinque, che si propone di offrire ai ragazzi con disabilità un'occasione di inclusione sociale negli orari extra scolastici dove le occasioni di socialità sono davvero rare. A marzo 2025 ripartirà la seconda edizione del progetto. Regaliamoci del tempo è l’occasione di incontrarsi, fare conoscenza e inclusione sociale, accrescere la sensibilizzazione ai giovani verso la disabilità e la valorizzazione delle differenze, ma soprattutto offre la possibilità di divertirsi assieme. Fanny Gasperoni dichiara: “BattiCinque è davvero orgogliosa di essere l'associazione beneficiaria della prima edizione di questo incredibile evento che ci ha riservato emozioni a non finire. La soddisfazione più grande è quella di ricevere riscontri di massima efficacia e credibilità all'interno della nostra comunità: caratteristiche fondamentali per continuare a collaborare per generare occasioni di maggiore consapevolezza della società nei confronti delle persone con autismo e disturbi del neurosviluppo.” Henry Bucci, per conto del Segretario di Stato Rossano Fabbri dichiara: “La Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio è lieta di aver patrocinato ‘iniziativa “Great & Good Friends” Gospel. Un evento di grande valore, il cui utile sará devoluto all’Ass. BattiCinque. Questa realtá si impegna con passione nel promuovere la solidarietá sociale, migliorando la qualitá della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. Come Segreteria di Stato siamo fieri e orgogliosi di sostenere eventi di questi calibro, che coniugano impegno sociale e partecipazione collettiva, contribuendo a costruire una comunitá piú inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.” La Fratellanza San Marino – America ringrazia tutti e vi dá appuntamento alla 2^ edizione 2026.

c.s. Fratellanza San Marino – America