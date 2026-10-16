Consegnata a Violamarie la bandiera della Repubblica di San Marino: sarà lei a rappresentare il Titano al Junior Eurovision Song Contest 2026

Questa mattina il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha consegnato ufficialmente la bandiera biancoazzurra alla giovane artista Violamarie, che rappresenterà la Repubblica di San Marino alla 24ª edizione del Junior Eurovision Song Contest, in programma il prossimo 24 ottobre a Malta, importante competizione musicale internazionale riservata ai giovani artisti, organizzata dall'European Broadcasting Union (EBU), per promuove il dialogo tra culture, creatività e talento delle nuove generazioni attraverso la musica, offrendo ai partecipanti un'esperienza di confronto e visibilità su scala internazionale. Un momento simbolico e particolarmente significativo che segna l'avvio dell'ultima fase del percorso di avvicinamento all'importante appuntamento internazionale, che vedrà la giovanissima cantante portare i colori del Titano su uno dei palcoscenici musicali più seguiti d'Europa. Dopo il prestigioso nono posto conquistato nel 2025, miglior risultato di sempre per San Marino nella competizione, San Marino RTV in stretta sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution, confermano il proprio impegno nel progetto Junior Eurovision, investendo ancora una volta sui giovani talenti e sulla promozione internazionale del Paese. Violamarie si esibirà con il brano intitolato Ruota Panoramica, un pezzo bilingue, cantato in italiano e inglese, che affronta il tema della libertà, della spensieratezza e del coraggio. Il testo paragona il cuore a una girandola e racconta di come, guardando il mondo dall’alto di una ruota panoramica, le paure diventino affrontabili e ridimensionate. La partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest rappresenta molto più di una competizione musicale, è parte di una strategia finalizzata a rafforzare la presenza internazionale della Repubblica, valorizzando il talento, la creatività e l'identità del Paese. Nel suo intervento, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha evidenziato il forte valore promozionale dell'evento per la Repubblica: “In poche occasioni il nome San Marino e la nostra bandiera riescono ad arrivare in così tante case e in così tante parti del mondo come accade con Eurovision. Lo abbiamo sperimentato nelle edizioni precedenti e oggi sappiamo che non si tratta più di una scommessa, ma di una concreta opportunità di visibilità internazionale per il Paese”. La partecipazione di Violamarie al Junior Eurovision Song Contest 2026 si inserisce in una più ampia strategia di promozione turistica e internazionale della Segreteria di Stato per il Turismo, che attraverso la musica e i grandi eventi televisivi rafforza e promuove la propria presenza nei circuiti mediatici europei. Nel corso dell'incontro è stato ribadito il valore artistico e strategico della partecipazione sammarinese al contest. “Abbiamo cercato un'artista giovane, riconoscibile e con un forte potenziale internazionale – ha spiegato il Capo Delegazione e Amministratore di Media Evolution Denny Montesi –Dopo l'ottimo risultato dello scorso anno vogliamo presentarci a Malta con un progetto ambizioso, competitivo e internazionale”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







