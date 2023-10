Consegnati al Centro Farmaceutico ISS i nuovi vaccini antiCovid

Sono stati consegnati questa mattina, al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, i nuovi vaccini antiCovid. Si tratta di una prima fornitura di 1.440 dosi, provenienti dall’HUB Nazionale Vaccini di Pratica di Mare, di vaccini Pfizer/BioNTech a mRNA di ultima generazione, specifici contro le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 in circolazione. Si ricorda che la vaccinazione antiCovid è vivamente consigliata per tutti coloro che appartengono alle categorie a rischio, in particolare le persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento, operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, studenti delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione e persone con elevata fragilità o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave.

Per ricevere la vaccinazione antiCovid è necessario prenotarsi tramite il CUP, contattando il numero 0549 994889, oppure su internet dalla home page del sito ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Servizi on-line”. Si rammenta infine che è possibile ricevere la vaccinazione antiCovid anche in contemporanea a quella antinfluenzale, ma è sempre necessario prima contattare il CUP anche per chi si fosse già prenotato. Non sarà possibile ricevere la doppia vaccinazione durante gli open day dedicati alla campagna vaccinale antinfluenzale ai quali si accede, lo ricordiamo, senza bisogno di prenotazione.

La Segreteria di Stato per la Sanità, congiuntamente all’Istituto per la Sicurezza Sociale, esprime un sentito ringraziamento al Ministero della Salute italiano e alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, per la conclusione celere dell’iter che ha portato alla consegna dei vaccini in data odierna, risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione dell’Ambasciata di San Marino a Roma. Il Ministro Schillaci infatti nel recente colloquio con il Segretario di Stato Mularoni aveva espresso la completa disponibilità a provvedere alla consegna delle dosi di vaccino in tempi brevi.

