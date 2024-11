Consegnati gli attestati del 1° Corso di Alta Formazione sulla Comunicazione medico-paziente

Consegnati gli attestati del 1° Corso di Alta Formazione sulla Comunicazione medico-paziente.

Con una cerimonia molto intima sono stati consegnati ieri gli attestati del Corso di Alta Formazione “Comunicare medico-paziente” organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Ordini sammarinesi dei Medici e Odontoiatri e degli Infermieri. Il dr. Muccioli responsabile del corso ha consegnato gli attestati a: Maurizio Filippini, Antonella Tronto, Alberto Gasperoni, Luca Tinti, Eleonora Buttazzoni, Elisabetta Muccioli, Micaela Santini, Sofia Vitali, Massimo Montanari. Il corso ha avuto un grande apprezzamento da parte dei partecipanti per l’alto contenuto tecnico scientifico ma soprattutto perché ha stimolato lo spirito di confronto fra diverse esperienze professionali rimarcando come nella professione sanitaria siano importanti le competenze e le conoscenze ma è fondamentale la relazione con i pazienti e soprattutto fra i colleghi di lavoro. Il corso ha fornito strumenti pratici per gestire situazioni di conflitto e per promuovere quella comunicazione nei confronti dei pazienti che rientra nel contesto dell’umanizzazione delle cure di cui sempre più spesso se ne parla ma di cui purtroppo troppo spesso vediamo che gli stessi operatori sanitari non hanno le necessarie basi e gli strumenti per mettere in atto una vera e propria attività comunicativa che faccia sentire veramente l’assistito al centro delle loro attenzioni. Luca Tinti, presidente dell’ordine degli infermieri, ha espresso parole di elogio per l’organizzazione del corso che lo ha arricchito sotto il profilo professionale ma soprattutto umano. Proprio per questi aspetti l’ordine degli infermieri ha voluto promuovere il prossimo corso del 2025 fra i propri iscritti. Montanari Massimo, presidente dell’ordine dei medici, ha voluto sottolineare l’importanza della comunicazione nell’ambito della sanità quale strumento di lavoro essenziale per il medico e come la conoscenza e l’applicazione di semplici regole di comunicazione eliminano tanti contrasti che possono arrivare fino alla denuncia da parte dei propri pazienti. Maurizio Filippini ha voluto rimarcare come il corso abbia rappresentato un eccezionale momento di condivisione, confronto e genuina socializzazione grazie alla simpatia e spontaneità dei corsisti ma soprattutto grazie all’estrema competenza, professionalità e capacità didattica dei professori. Il dr. Muccioli ricorda che le iscrizioni al 2° corso, che si svolgerà con un incontro al mese per 6 incontri da gennaio a giugno 2025, si chiuderanno il prossimo 22 novembre. Si segnala inoltre che il corso è accreditato con 40 ECM per tutte le professioni sanitarie. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili nel link https://www.unirsm.sm/caf-comunicazione- sanitaria/

cs Iss

