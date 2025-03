Consegnati questa mattina 45 encomi attribuiti al personale della Polizia Locale per 7 differenti operazioni concluse nel 2024

Sono stati il sindaco Jamil Sadegholvaad, l'assessore alla sicurezza Juri Magrini e il Comandante Andrea Rossi, questa mattina, a consegnare gli encomi nelle mani delle persone appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Rimini che, nell’anno appena trascorso, si sono particolarmente distinte per l’impegno profuso e i risultati raggiunti. Erano 45 in tutto gli encomi, con sette differenti motivazioni, che questa mattina, nella Sala della Giunta, sono stati consegnati a 35 fra Agenti, Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Commissari, appartenenti a differenti reparti del Corpo, tra cui il Nucleo Sicurezza Urbana, il Reparto Mobilità Sicurezza Stradale, l'Edilizia Ambientale e la Polizia Giudiziaria. Sette differenti motivazioni che corrispondono a sette operazioni specifiche, per le quali le persone scelte per questo riconoscimento hanno dimostrato "elevate capacità professionali, distinte capacità investigative, prontezza operativa, esaltando così l’immagine e il prestigio della Polizia Locale”. Differenti motivazioni che vanno dalla soluzione di situazioni pericolose, agli arresti per reati differenti, tra cui anche interventi particolari per "disagio e violenza familiare", oppure "maltrattamenti familiari perpetrati in ambito domestico". E ancora altre operazioni particolari che hanno portato ad arresti e sequestri importanti per i reati di "spaccio di droga", "furto", "maltrattamento degli animali", fino anche al "salvataggio di persone in difficoltà rimaste intrappolate in un'auto ferma nel sottopasso che si stava allagando". Operazioni distinte per le quali, questa mattina, hanno ricevuto un particolare tributo di lode le seguenti persone, appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Rimini: il Sovrintendente Cinzia Depaoli, l'Assistente Scelto Serena Filippi, l'Agente Scelto Luigi Filippini, l'Assistente Capo Antonio Lacidogna, l'Agente Matteo Mancini, l'Ispettore Gianluca Marchini, l'Ispettore Emiliano Paesani, l'Assistente Scelto Roberto Perrone, il Sovrintendente Giulia Procino, il Sovrintendente Franco Ruggeri, il Sovrintendente Francesca Saccoccio, il Sovrintendente Massimo Schiaratura, l'Agente Scelto Emil Zannon, l'Agente Valentina Dimola, l'Agente Carol Sfamurri, l'Agente Giovanni Milano, l'Agente Fabio Orlandi, l'Assistente Scelto Simona Lodolini, l'Assistente Massimo Carrino, l'Assistente Luca Corsini, il Sovrintendente Pasqualina Miele, il Sovrintendente Maria Beatrice Mulazzani, l'Agente Jonathan Rambaldi, l'Ispettore Superiore Vincenzo Reale, l'Ispettore Luigi Spetrini, il Sovrintendente Roberta Berardi, il Commissario Capo Umberto Farina, l'Ispettore Andrea Galluzzi, l'Agente Damiano Lolli, l'Assistente Capo Daisy Mariani, l'Assistente Capo Roberto Radesich, il Sovrintendente Feremia Salvi, l'Assistente Capo Maurizio Soldà, il Commissario Capo Mariacarla Tavella e l'Agente Riccardo Maria Zarra. "Con questa cerimonia desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento al Comandante Andrea Rossi e alle 35 persone della Polizia Locale che questa mattina hanno ricevuto l'encomio per il loro eccezionale impegno e dedizione al servizio della nostra comunità – hanno dichiarato congiuntamente il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l'Assessore alla Sicurezza Juri Magrini –. Ogni giorno, queste donne e uomini della Polizia Locale mettono al servizio della cittadinanza la loro professionalità e il loro impegno per garantire la sicurezza dei cittadini e degli ospiti della nostra città. Questa Giunta ha scelto di investire da tempo in infrastrutture moderne, come la nuova centrale operativa, e in nuove assunzioni di personale, con l’obiettivo di potenziare continuamente i servizi di prevenzione e controllo del territorio. Abbiamo rafforzato l'organico per assicurare presidi territoriali più efficaci e continui, in particolare nei distaccamenti di Viserba, Centrale e Miramare, e nelle delegazioni di Spadarolo, Gaiofana e Santa Giustina. Le operazioni di oggi, per le quali numerosi membri del nostro corpo di Polizia Locale si sono distinti, sono solo l'ultimo esempio dell'impegno quotidiano che la nostra Polizia Locale profonde nella gestione di un territorio complesso e in continua evoluzione. Le funzioni svolte dal nostro corpo di Polizia Locale, che spaziano dalla normativa nazionale e regionale alla gestione della viabilità, rappresentano un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e il controllo dei punti più sensibili del nostro territorio. Un lavoro, quello svolto dai vari reparti, che affronta sfide complesse e variegate, sempre orientato al cittadino e alla valorizzazione della conoscenza della realtà locale. Questo impegno costante, che non passa inosservato, è riconosciuto anche dalle altre Forze dell’Ordine con le quali collaboriamo frequentemente, in particolare per i servizi che richiedono un intervento congiunto sul territorio. Oggi, il nostro grazie va a tutte le persone che, con il loro operato, contribuiscono ogni giorno a rendere più sicura e più accogliente la nostra città."

cs Comune di Rimini