Consegnato a San Marino il premio “5 anni PiùMe”.

È originaria di Rimini, ma residente a San Marino, la vincitrice del concorso a premi “5 anni PiùMe”. Elisa Sarti, sorteggiata fra migliaia di clienti partecipanti, è la destinataria di un buono di € 4.000 spendibile per un viaggio con destinazione a scelta. Questo il superpremio del concorso indetto dall’insegna PiùMe per festeggiare il suo quinto compleanno: dal 2 giugno al 13 luglio 2025, tutti i clienti che facevano acquisti in uno qualsiasi dei 330 punti vendita distribuiti nella Repubblica di San Marino e su tutto il territorio italiano, con una spesa minima di € 15 ricevevano un codice da inserire sul sito www.piume.it , per provare a vincere i 180 buoni spesa in palio ogni settimana e per partecipare all’estrazione finale di un viaggio. La consegna ufficiale del superpremio è avvenuta mercoledì 24 settembre presso il negozio di Dogana (RSM). In rappresentanza dell’azienda Meloni Walter SpA, licenziante dell’insegna PiùMe dei punti vendita di Romagna, Umbria, Marche e San Marino, il Vicedirettore Generale Andrea Giri ha consegnato alla vincitrice un simbolico biglietto aereo, per formalizzare la conclusione del concorso. Parte dello staff ha colto con entusiasmo l’occasione di fare le proprie congratulazioni alla fortunata cliente, in linea con la filosofia del brand: nei negozi PiùMe il concetto di benessere è inteso a tutto tondo e non ci si limita a mantenere costantemente aggiornato l’assortimento e le offerte di prodotti dedicati alla pulizia della casa e alla cura della persona ma tutto, dall’ambiente accogliente alla cortesia del personale, è pensato per rendere l’esperienza d’acquisto una vera e propria “coccola”.

