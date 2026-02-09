Consegnato da Giorgia Boutique all’ASDOS il ricavato per la raccolta durante l’Ottobre Rosa

Si è svolta quest’oggi nella sala conferenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la cerimonia di consegna del ricavato delle iniziative benefiche promosse da Giorgia Boutique nell'ambito dell'Ottobre Rosa 2025. L'evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione e solidarietà dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che ha visto la collaborazione tra Istituzioni, associazioni e soggetti privati. La cerimonia, alla presenza del direttore generale dell'ISS Claudio Vagnini e dei funzionari della Segreteria di Stato per la Sanità, ha sancito la consegna formale del contributo raccolto durante le numerose iniziative organizzate nel mese di ottobre 2025. Il ricavato è stato destinato all'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS), che da anni opera a sostegno delle donne che affrontano la malattia. A consegnare simbolicamente la donazione è stata la titolare della Boutique e promotrice delle numerose iniziative, Francesca Barbieri, che ha affidato il contributo alla presidente dell’Asdos Mara Valentini, affiancata da una rappresentanza delle volontarie dell’associazione. La donazione odierna si aggiunge così alla raccolta ancora in corso, promossa dall’Associazione sammarinese donne operate al seno, che mira a donare all’Istituto per la Sicurezza Sociale un nuovo programma per l’analisi e la gestione delle immagini mammografiche, molto importante nella diagnostica senologica. La Segreteria di Stato per la Sanità esprime un sentito ringraziamento per la donazione, che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà private, al fine di promuovere la prevenzione e migliorare la qualità dell'assistenza in favore della cittadinanza sammarinese. “Sostenere la prevenzione del tumore al seno e le donne che ne sono colpite – spiega Francesca Barbieri, titolare di Giorgia Boutique - è per noi motivo di orgoglio. Le iniziative dell'Ottobre Rosa hanno unito in un mix di diversi eventi, benessere e solidarietà, grazie alla partecipazione straordinaria dei nostri clienti, dei cittadini e alla collaborazione con l'ASDOS sono stati raccolti 7.305 euro. Siamo davvero felici di consegnare oggi questo contributo”. “Ringraziamo Giorgia Boutique e tutta la comunità per la fiducia e la generosità dimostrate. Questa donazione – afferma Mara Valentini presidente ASDOS - ci permetterà di proseguire le nostre attività di supporto alle donne e di contribuire concretamente al progetto del software diagnostico per l'ISS, un investimento importante per la prevenzione senologica a San Marino”. “Oggi celebriamo un esempio concreto di responsabilità sociale e solidarietà – dichiara il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini -. La donazione di Giorgia Boutique e il lavoro dell'ASDOS rafforzano la rete di prevenzione e assistenza sul territorio per perseguire un obiettivo comune, che rappresenta anche un impegno primario per l’ISS e cioè garantire strumenti sempre più efficaci per la diagnosi precoce e la cura delle pazienti”.

c.s. ISS







