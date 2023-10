Consegnato dagli istituti culturali al teatro Rossini di Lugo di Romagna il ricavato di “tracce poetiche in luoghi desueti”

Alla presenza del Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, si è tenuto ieri, martedì 3 ottobre l’incontro tra il Direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli e il Direttore del Teatro Rossini di Lugo di Romagna Giovanni Barberini, al quale è stata consegnata durante una cerimonia amichevole e informale, la somma degli incassi della manifestazione “Tracce poetiche in luoghi desueti” tenutasi la scorsa estate in alcuni Castelli della Repubblica. Gli Istituti Culturali, nell’occasione avevano dichiarato l’intenzione di devolvere il ricavato al Teatro Rossini di Lugo di Romagna, fortemente danneggiato nella recente alluvione del mese di maggio, per esprimere non solo simbolicamente la solidarietà alla regione colpita ed in particolare ai luoghi della cultura, ritenendoli essenziali alla vita di una comunità

