Consegnato dagli Istituti Culturali alla BIblioteca di Sant'Agata sul Santerno il ricavato ed i libri raccolti nella giornata del 3 settembre 2023.

Lunedì 4 dicembre presso il Municipio di Sant’Agata sul Santerno è stato consegnato quanto raccolto durante la Festa del Tre Settembre in aiuto alla Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno gravemente danneggiata dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Durante la cerimonia amichevole tenutasi presso il Municipio di Sant’Agata sul Santerno alla presenza dell’Assessore Elisa Sgravato e del Sindaco Enea Emiliani, la Responsabile “Archivio e Biblioteca di Stato” Dott.ssa Lucia Cecchetti e il Responsabile “Arti Performative” Dott. Vito G. Testaj della Repubblica di San Marino hanno consegnato la somma degli incassi del concerto serale del Tre Settembre e della vendita di libri di argomento sammarinese e donati n. 918 libri consegnati dai cittadini sammarinesi alla Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, raccolta avvenuta con il contributo e a cura dell’Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi AGES, che ha partecipato all’incontro inviando una delegazione composta da 4 membri. La Biblioteca di Sant’Agata sul Santerno ha perso durante l’alluvione del 16 maggio u.s. circa l’80% del proprio patrimonio oltre ad aver subito ingenti danni alle strutture pertanto come affermato dal dott. Paolo Rondelli Direttore Istituti Culturali: “San Marino fa parte della Rete bibliotecaria di Romagna alla quale aderisce anche la Biblioteca di Sant’Agata pertanto è stato un atto di solidarietà doveroso da parte di San Marino, affinché si possa ripristinare il prima possibile la frequentazione di un luogo di cultura e soprattutto contribuire con la donazione di volumi di narrativa e saggistica alla promozione della pubblica lettura con il servizio prestiti essenziale alla vita di comunità”.

