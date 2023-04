Consegnato l’olio del “Giardino della Memoria di Capaci” al Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro

Nel pomeriggio di ieri, dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata presso il Duomo di Pennabilli da Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro, il Questore D. ssa Rosanna Lavezzaro ha consegnato l’olio proveniente dal “Giardino della memoria di Capaci”. L’olio viene prodotto dalle olive coltivate nel giardino sorto a Capaci (PA) sul luogo dove il 23 maggio di trentuno anni fa avvenne la tremenda esplosione, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta. Il giardino è curato dall’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta), animata dalla Signora Tina Montinaro, vedova del capo scorta di Falcone. Sul terreno vi sono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa, come anche il giudice Paolo Borsellino che unitamente alla moglie Francesca Morvillo è deceduto nell’attentato di Via D’amelio. L’olio verrà consacrato nella messa Crismale della Settimana Santa per poi essere utilizzato come olio santo durante le celebrazioni. Il progetto ha avuto impulso dal Cappellano della Questura di Palermo, il quale ha proposto alla C.E.I. (Conferenza Episcopale italiana) di estendere ed attuare l’iniziativa a tutte le diocesi italiane.

c.s. Polizia di Stato