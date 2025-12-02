Conservatori e riformisti: la politica che serve oggi a San Marino

Nel 2025 essere conservatori e riformisti significa una cosa semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo: difendere ciò che ha valore e cambiare ciò che non funziona. Senza paura del futuro e senza nostalgia del passato. Con una bussola sola: il buon senso.

Conservare significa proteggere ciò che ci rende unici (le tradizioni, l’identità, la nostra storia), riformare vuol dire avere il coraggio di aggiornare le regole, innovare, migliorare servizi e opportunità.

Queste due cose non si scontrano: si completano. È come costruire una casa nuova su fondamenta solide: le fondamenta le conservi, la casa la migliori.

Essere conservatori riformisti significa proprio questo: avere radici forti e voglia di crescere, guardare al futuro senza perdere ciò che conta.

San Marino ha bisogno di una politica che non metta il freno a mano, ma che apra la strada. Una politica che investa davvero nei giovani, che attragga imprese serie, che crei un ambiente competitivo e trasparente. Una politica capace di difendere la sovranità e l’identità del Paese, ma anche di rendere la Repubblica protagonista nel cuore dell’Europa, senza ridurla a un semplice “comune d’Europa”. Tradizione e futuro non si escludono: sono la nostra forza.

Siamo orgogliosi di ciò che siamo, ma soprattutto siamo determinati in ciò che vogliamo diventare.

DOMANI - Motus Liberi nasce per questo: per essere la casa di chi vuole fare le cose per bene, con competenza, responsabilità e visione. La casa di chi non si accontenta dell’ordinaria amministrazione, ma vuole davvero costruire il domani.

È tempo di superare i limiti e le barriere che ci hanno tenuti fermi, di liberare il potenziale che finora è rimasto intrappolato.

È tempo di una politica semplice, seria, coraggiosa.

È tempo del conservatorismo riformista a San Marino.



