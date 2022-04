Consigliere Giannoni eletta presidente della Commissione Esteri al posto di S.E. Rondelli

Consigliere Giannoni eletta presidente della Commissione Esteri al posto di S.E. Rondelli.

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza Ordine Pubblico, Informazione, riunitasi in data odierna, ha proceduto alla nomina del Presidente della Commissione medesima per il semestre reggenziale in sostituzione di S.E. Paolo Rondelli. Al termine della seduta è risultata eletta Presidente il Consigliere Daniela Giannoni.

Cs Segreteria Istituzionale

