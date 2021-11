Consiglieri Bugli, Andruccioli e Rossi a Madrid per la 143° Assemblea UIP

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli, Carlotta Andruccioli e Matteo Rossi, parteciperà a Madrid alla 143^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 26 al 30 novembre p.v. Nella giornata di ieri si è tenuto inoltre l’incontro del Gruppo 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa. L’agenda dei lavori prevede il Forum delle Donne Parlamentari e il Forum dei Giovani Parlamentari, oltre che le riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo. Le Commissioni Permanenti Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani tratteranno le tematiche relative ai processi che garantiscono la pace duratura e la sicurezza globale, il ruolo del Parlamento nell'affrontare i rischi di diversione nei trasferimenti di armi, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione in tempi di pandemia nell’ambito dell’istruzione, l’impatto del cambiamento climatico sulle risorse naturali e la campagna di vaccinazione globale anti Covid-19. L’Assemblea in seduta plenaria sarà chiamata a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà su temi di democrazia e diritti umani, in particolare sulla legislazione mondiale per combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori online. Nel corso del dibattito il Consigliere Lorenzo Bugli interverrà in rappresentanza della Repubblica di San Marino, sottolineando l’attiva partecipazione e la particolare sensibilità del nostro Paese per quanto riguarda la protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

c.s. Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP)

