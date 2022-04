Consiglieri Nicolini e Giovagnoli all'Assemblea Parlamentare, Montemaggi e Mularoni da remoto

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso il Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione) e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla II sessione 2022 dell’Assemblea Parlamentare che si terrà dal 25 al 28 aprile p.v. a Strasburgo, assieme ai Consiglieri Marica Montemaggi e Mariella Mularoni che seguiranno i lavori in collegamento da remoto. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, a seguito del quale l’Assemblea si esprimerà in merito alla richiesta di un dibattito d’urgenza riguardante l’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina e la conseguente violazione dei diritti umani. Di particolare rilievo sarà la giornata di mercoledì 27 aprile, durante la quale il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si rivolgerà all'Assemblea per rispondere alle domande dei parlamentari, tra cui il Consigliere Marica Montemaggi e il Capo Delegazione Marco Nicolini che sarà tra i primi a prendere la parola a nome del suo gruppo politico. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi riguardo ai mezzi per combattere l’esposizione dei bambini ai contenuti pornografici, alla deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, alla discriminazione basata sulla provenienza sociale, all’uso dei beni criminali confiscati e alla salvaguardia della democrazia in Europa. Tra i temi all’ordine del giorno figurano altresì il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Georgia, la lotta contro l’uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine e il Trattato di Lisbona in merito al rafforzamento del partenariato strategico tra Consiglio d’Europa e Unione Europea. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani Dunja Mijatović e il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri d’Italia Benedetto Della Vedova.

Cs - Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia