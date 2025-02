Consiglio Centrale del PDCS: Ampia partecipazione e clima positivo

Ieri sera, nella sala Ex-International di Borgo Maggiore si è riunito il Consiglio Centrale del PDCS per un’analisi del contesto politico e per prendere atto delle recenti deliberazioni della Direzione sulle prossime attività del Partito.

Dopo un intervento iniziale della nuova Presidente del PDCS Alice Mina, che ha introdotto il dibattito su alcune tematiche, manifestando la propria volontà di seguire da vicino l’impegno del Partito e delle Sezioni rispetto a quanto ci attende nei prossimi anni, è stata data la parola al Segretario Politico per il proprio riferimento.

Venturini ha illustrato l’attuale situazione politica e tutte le attività deliberate dalla Direzione riguardanti le prossime attività del PDCS.

Innanzitutto, il Segretario ha condiviso l’esito fortemente positivo degli oltre venti incontri di confronto post-congressuali sulla Mozione conclusiva del XXII Congresso PDCS dello scorso novembre, durante i quali è stato unanimemente evidenziato l’alto livello della riflessione politica e l’impegno alla massima condivisione e coinvolgimento nell’azione politica delle parti sociali e datoriali, insieme a tutta la cittadinanza.

Anche con questo intento, sono stati attivati 5 Gruppi di Lavoro per l’analisi dei provvedimenti e la formulazione di proposte riguardanti le attuali tematiche all’attenzione del dibattito politico, e messi in calendario alcuni incontri pubblici mensili per dare possibilità di informazione e partecipazione.

Inoltre, sono stati avviati i Tesseramenti di Sezioni per l’anno 2025, che inizieranno il 26 febbraio, con le prime riunioni in calendario, rinnovando la volontà del Partito di cercare il massimo coinvolgimento dei propri aderenti e della cittadinanza.

Durante gli interventi in sede di dibattito l’attenzione si è concentrata anche sul percorso di Associazione con l’Unione Europea, confermando la volontà di compiere ogni sforzo al fine di giungere quanto prima alla firma dell’Accordo, continuando a dialogare in maniera costruttiva con le Istituzioni europee e degli Stati membri, nel rispetto dei ruoli e delle procedure negoziali, al fine di favorire la conclusione positiva di queste ultime fasi di confronto, tra la Commissione europea ed i Paesi membri.

L’ampia partecipazione alla serata ed il clima positivo e costruttivo degli interventi hanno confermato la vitalità del PDCS e l’impegno degli aderenti, nella consapevolezza che dal contributo di ciascuno il Partito trae le energie per il servizio a tutta la cittadinanza e alla nostra Repubblica.



