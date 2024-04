Consiglio Centrale del PDCS approva lista di candidati selezionati per competenza: spazio ai giovani e innovazione nel programma elettorale

E’ tornato a riunirsi il Consiglio Centrale del PDCS, occasione in cui sono stati presentati ufficialmente la lista dei candidati per le prossime elezioni e il nuovo programma elettorale. Questo momento segna un passo significativo verso un impegno rinnovato del partito per guidare San Marino verso un futuro di stabilità e crescita. Il programma elettorale, strutturato sui quattro pilastri fondamentali - Istituzionale, Economico, Sociale e Ambientale - riflette l'ambizione del PDCS di rispondere in modo efficace e innovativo alle sfide del nostro tempo. Ogni pilastro è stato sviluppato attraverso un approccio partecipativo, coinvolgendo esperti e membri del partito per garantire proposte concrete e realizzabili che indirizzino le priorità dei cittadini sammarinesi. Il pilastro Istituzionale punta a rafforzare la governance e l'efficienza delle istituzioni per una maggiore trasparenza e partecipazione civica. Sul fronte Economico, il programma mira a stimolare la crescita, sostenendo l'innovazione e la competitività con particolare attenzione alla digitalizzazione seguendo la strada che già è stata tracciata in quest’ultima legislatura.. La dimensione Sociale si concentra sul miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, con interventi mirati sulla sanità, l'istruzione e sostegno alla famiglia. Infine, il pilastro Ambientale impegna il partito verso politiche sostenibili per la tutela dell’ambiente naturale di San Marino e la promozione di una transizione ecologica. La presentazione della lista dei candidati è stata accolta con grande entusiasmo dai membri del Consiglio Centrale, evidenziando un forte sostegno interno e la condivisione degli obiettivi strategici del partito. La lista rappresenta una combinazione ideale di esperienza e novità, includendo figure già affermate e nuovi talenti pronti a portare freschezza e dinamismo nel panorama politico sammarinese. "Oggi confermiamo il nostro impegno verso un governo responsabile e competente. La selezione dei nostri candidati non è stata lasciata al caso; ogni persona è stato scelto per le sue capacità specifiche e la sua comprovata esperienza, garantendo che la nostra squadra sia composta da professionisti seri e preparati. Non ci affidiamo a soluzioni improvvisate, ma a scelte ponderate, per guidare San Marino verso un futuro promettente.", ha dichiarato il Segretario del PDCS, Gian Carlo Venturini, in apertura del consiglio centrale. Il PDCS invita tutti i cittadini sammarinesi a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti in preparazione della campagna elettorale e a sostenere il partito nella sua missione di portare avanti queste proposte ambiziose per il bene del paese.

