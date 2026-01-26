Consiglio d'Europa, anche la delegazione sammarinese alla prima Sessione 2026 APCE

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla prima Sessione 2026 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio prossimi. In apertura dei lavori, l’Assemblea eleggerà il proprio Presidente per un mandato annuale, quindi si esprimerà sulla richiesta di dibattito sul tema di attualità in merito alla salvaguardia del sistema di giustizia internazionale e sulle richieste di dibattiti d’urgenza in merito ad argomenti quali il 65° Anniversario della Carta Sociale Europea, la protezione umanitaria e il rispetto del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania dopo il cessate il fuoco, preservare l'integrità del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le azioni dell'amministrazione statunitense contro il Venezuela e le minacce contro altri Paesi latinoamericani e contro la Groenlandia/Danimarca, minacce all'ordine internazionale: il caso della Groenlandia. Tra i temi all’ordine del giorno della corrente Sessione figurano l'impegno per una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina e la sicurezza del continente europeo, la salvaguardia del sistema di Giustizia Internazionale e il divieto delle pratiche di conversione. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi inoltre riguardo a questioni quali il rafforzamento delle democrazie con i giovani: partecipazione e responsabilità condivisa, le Elezioni in tempo di crisi, l'educazione inclusiva e partecipativa che promuova i valori democratici, nonché riguardo al Progetto di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina relativo alla protezione dei diritti umani e della dignità delle persone in relazione al collocamento e al trattamento coercitivi nei servizi di salute mentale. In plenaria si esamineranno altresì gli esiti del Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari anticipate nella Repubblica del Kirghizistan, oltre al dialogo post- Monitoraggio con la Macedonia del Nord e il rispetto degli obblighi e degli impegni statutari da parte della Bosnia-Erzegovina. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito alle elezioni dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per Cipro e i Paesi Bassi. Interverranno in plenaria il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, il Presidente della Repubblica di Moldavia Maia Sandu, il Ministro degli Affari Esteri dell'Armenia Ararat Mirzoyan, l’ex Commissaria Europea per le Pari Opportunità, ex Ministro per gli Affari Europei e le Pari Opportunità di Malta Helena Dalli e nell’ambito della consueta comunicazione da parte del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, interverrà il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Moldavia Mihai Popşoi.

C.s. - Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa








