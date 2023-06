Consiglio d'Europa: Nicolini, Montemaggi e Giovagnoli alla III sessione dell'Assemblea parlamentare

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla III sessione 2023 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 19 al 23 giugno prossimi. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, a seguito del quale l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardo alle conseguenze politiche dell'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024, oltre alla questione di garantire un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio Lachin. In plenaria si discuterà di temi quali l’integrazione dei migranti e dei rifugiati: vantaggi per tutte le parti coinvolte, la repressione transnazionale come minaccia crescente allo Stato di Diritto e ai Diritti Umani, l’inclusione sociale di migranti, rifugiati e sfollati attraverso lo sport, così come si tratterà della salute e della protezione sociale dei lavoratori privi di documenti o in situazione irregolare, oltre all’emergenza sanitaria pubblica e alla necessità di un approccio olistico al multilateralismo e alla sanità. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la riforma della legislazione sui Diritti Umani nel Regno Unito e le conseguenze per la protezione dei Diritti Umani nazionali ed europei, oltre a come colmare il divario digitale: promuovere la parità di accesso alle tecnologie digitali, nonché il Monitoraggio delle elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia dello scorso 14 e 28 maggio 2023. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, il Ministro degli Affari Esteri della Lettonia Edgars RINKĒVIČS, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, così come Sua Eccellenza Nataša PIRC MUSAR, Presidente della Slovenia e Péter SZIJJÁRTÓ, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell'Ungheria. Interverrà altresì Sviatlana TSIKHANOUSKAYA, Leader dell'Opposizione Democratica Bielorussa, in riferimento alle sfide specifiche affrontate dai bielorussi in esilio. Si terrà inoltre, l’esibizione del coro bielorusso Volny Chor.

c.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa