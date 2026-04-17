Consiglio dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia: via libera alle tariffe fisse per gas ed energia elettrica

Il Consiglio dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia nella seduta N. 4/2026, svoltasi in data odierna, ha approvato, su proposta dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, le Delibere n. 6/2026 e n. 7/2026, rispettivamente relative alla definizione delle tariffe fisse opzionali per la fornitura di Gas ed Energia Elettrica. Tali tariffe, una volta rese disponibili sul sito istituzionale di A.A.S.S., potranno essere sottoscritte dall'utenza fino al 30.04.2026 ed entreranno in vigore per 12 mesi a partire dal 1°maggio. Le tariffe fisse così approvate, pur recependo inevitabilmente gli aumenti del mercato sui prezzi della materia prima e sui fattori di rischio, ampliano l'offerta tariffaria disponibile.

C.s. Consiglio dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia







