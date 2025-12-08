Consiglio Direttivo di USOT: "Lutto per la scomparsa di Paolo Rossi"

Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Paolo Rossi, amico, collega stimato e figura di primo piano nel panorama imprenditoriale e sociale della Repubblica di San Marino. La sua perdita rappresenta un momento di grande lutto per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo, collaborare con lui e riconoscerne il ruolo determinante nello sviluppo del settore turistico. Paolo ha guidato la nostra Associazione per molti anni, distinguendosi per competenza, dedizione e impegno costante. Ha sempre operato con fermezza e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza di dare voce agli operatori del settore e di valorizzare le potenzialità del turismo come elemento strategico per la crescita del Paese. La sua professionalità, unita a una profonda umanità, ha rappresentato un esempio per tutti noi, contribuendo a consolidare rapporti, creare nuove opportunità e diffondere una visione costruttiva e lungimirante. La sua figura rimarrà nel tempo come modello di integrità, passione e capacità di servizio. Ricorderemo Paolo per la sua generosità, per il suo entusiasmo, per la determinazione con cui ha affrontato ogni sfida e per l’attenzione costante rivolta al bene della comunità. Il suo contributo al progresso civile ed economico del nostro territorio costituisce un’eredità preziosa, che continuerà a guidare il nostro lavoro e il nostro impegno futuro. Nel dolore di questo momento, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza ai familiari, alla moglie ed ai figli partecipando con commozione al loro lutto. A loro va il nostro pensiero riconoscente e affettuoso, nel ricordo indelebile di una persona che ha saputo lasciare un segno profondo, umano e professionale, nella storia della nostra Associazione e dell’intera comunità sammarinese.

C.s. Consiglio Direttivo di USOT










