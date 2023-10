Consiglio Giudiziario: Disposta la trasmissione delle domande pervenute per la selezione interna di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco al Dirigente del Tribunale

Si è tenuta nella giornata di ieri, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, la seduta del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio, dopo le comunicazioni della Reggenza, ha disposto, all’unanimità, la trasmissione delle domande pervenute per la selezione interna di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco al Dirigente del Tribunale per quanto di competenza ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Interno, fissando il relativo termine per gli incombenti previsti. Si è quindi proseguito con l’esame della richiesta di trasmettere alla Commissione Affari di Giustizia alcuni provvedimenti resi dal Consiglio Giudiziario nella sua funzione disciplinare. Il Consiglio, tenuto conto delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale alla Commissione, sempre all’unanimità, ha deliberato in senso favorevole alla richiesta. L’Organo ha in seguito preso in esame alcune modifiche al Regolamento Interno per ovviare ad alcune problematiche operative sopravvenute, deliberando unanimemente in senso favorevole alle modifiche proposte. La sottocommissione nominata per l’elaborazione di una circolare sulle valutazioni di professionalità dei Magistrati ha infine relazionato circa l’esito dei lavori al Consiglio.

