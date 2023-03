Consiglio Giudiziario: nominata commissione giudicatrice per concorso esterno per un posto da Giudice d’Appello

Si è tenuta oggi, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, una seduta del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Giudiziario ha nominato, all’unanimità dei presenti, quali componenti della commissione giudicatrice per il concorso esterno per un posto da Giudice d’Appello con riferimento al settore d’impiego penale il prof. David Brunelli, Giudice d’Appello penale, il prof. Gianfrancesco Iadecola, Giudice dei Rimedi Straordinari in materia penale e il prof. Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese.

c.s. Consiglio Giudiziario

