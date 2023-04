Consiglio giudiziario plenario: Giovanni Canzio confermato Dirigente del Tribunale

Si è tenuta oggi, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, una seduta del Consiglio Giudiziario. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno effettuato, in apertura dei lavori, un indirizzo di saluto con il quale hanno ricordato le importanti funzioni attribuite all’Organo, il delicato compito svolto dai suoi membri il quale richiede conoscenze, equilibrio, partecipazione e rigore in uno spirito di costruttiva e leale collaborazione tra gli Organi dello Stato che, lungi dall’essere intesa come ingerenza di un potere sull’altro, è espressione di dialogo, condivisione e responsabilità. Dopo le comunicazioni della Reggenza, il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato della giustizia relativa all’anno 2022 disponendone la trasmissione alla Commissione Affari di Giustizia per l’iter previsto dalle norme. Il Consiglio Giudiziario, preso atto degli importanti risultati conseguiti sia nell’ambito della giurisdizione sia in ambito internazionale, ha quindi disposto il rinnovo del Dirigente del Tribunale Presidente Giovanni Canzio per ulteriori due anni a decorrere dalla scadenza dell’attuale incarico triennale dopo aver valutato che il percorso e le riforme avviate debbano proseguire efficacemente. Il Consiglio Giudiziario, infine, ricevuta la graduatoria della Commissione Giudicatrice nominata per la selezione di un Giudice d’Appello con settore d’impiego penale e ringraziandola per la puntuale opera di selezione svolta, condivise e fatte proprie le valutazioni della commissione medesima dopo aver esaminato le domande presentate, ha nominato, quale Giudice d’Appello, il dott. Renato Giuseppe Bricchetti, dando atto che egli prenderà servizio dopo il giuramento nelle mani dell’Ecc.ma Reggenza

