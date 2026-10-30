Consiglio Grande e Generale: approvato il decreto per la tutela dell’immagine e delle denominazioni identitarie nello sport

Consiglio Grande e Generale: approvato il decreto per la tutela dell’immagine e delle denominazioni identitarie nello sport.

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato il decreto volto a disciplinare e tutelare l’utilizzo delle denominazioni storiche e istituzionali della Repubblica nell’ambito sportivo. Il provvedimento introduce l’obbligo, per le associazioni, le società e le federazioni sportive rientranti nell’ambito di applicazione della nuova disciplina, di richiedere e ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) per l’utilizzo di denominazioni quali “San Marino”, “Serenissima”, “Titano” e “RSM”. L’autorizzazione potrà essere negata o successivamente revocata qualora l’utilizzo della denominazione risulti concretamente idoneo a recare pregiudizio al prestigio, all’immagine, alla reputazione o agli interessi della Repubblica. Il decreto introduce così un sistema organico di valutazione e controllo sull’utilizzo di denominazioni che, per la loro stessa natura, determinano un immediato collegamento tra la realtà sportiva che le utilizza e la Repubblica di San Marino. La nuova disciplina attribuisce al CONS il compito di valutare le richieste e di verificare, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la permanenza delle condizioni che ne consentono l’utilizzo, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal decreto. Per le realtà sportive già esistenti è previsto un termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione. Il provvedimento introduce inoltre sanzioni amministrative comprese tra 2.000 e 10.000 euro nei casi di inosservanza delle disposizioni previste. Sull’approvazione del provvedimento interviene il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri: «L’approvazione del decreto rappresenta un passaggio importante nella tutela dell’immagine e della credibilità dello sport sammarinese. Il nome di San Marino costituisce un patrimonio della Repubblica e il suo utilizzo in ambito sportivo determina inevitabilmente un collegamento con il nostro Paese, tanto sul territorio quanto nei contesti nazionali e internazionali. Con questa norma introduciamo strumenti chiari che consentono di valutare preventivamente tale utilizzo e, quando necessario, di verificarne nel tempo la permanenza dei presupposti. L’obiettivo è assicurare che le denominazioni identitarie della Repubblica siano utilizzate in modo coerente con il prestigio, l’immagine e gli interessi di San Marino.» La ratifica si inserisce in una più ampia strategia di interventi normativi pensati per dare fondamenta solide e moderne all'intero movimento sportivo. Il percorso intrapreso in questi mesi unisce la legge approvata lo scorso anno contro la violenza di genere e gli abusi sui minori in ambito sportivo ai recenti provvedimenti orientati agli incentivi per i grandi eventi e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. La tutela del nome della Repubblica rappresenta un ulteriore mattone di un edificio istituzionale, che vedrà a breve un passaggio fondamentale con l’approdo in prima lettura del progetto di legge dedicato alla “Disciplina dell’Attività Sportiva”. Mettere al centro la protezione delle persone, sostenere concretamente le realtà agonistiche e pretendere rigore e responsabilità verso il Paese sono i tre pilastri che orientano l’azione di governo in questo settore.

C.s. Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

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