Consiglio per la Previdenza: risposta al Capo Gruppo Denise Bronzetti

Il Consiglio per la Previdenza, ascoltato e visto l’intervento in Consiglio Grande e Generale del Capo Gruppo Denise Bronzetti, manifesta profondo stupore per la gravità delle affermazioni in tema di allocazione dei fondi pensione. Lo stesso Consiglio di Previdenza si attiverà per formalizzare la richiesta urgente di un incontro tra il Consiglio per la Previdenza ed i Capigruppo tutti, al fine capire le posizioni degli stessi in merito alle gravi affermazioni. Altresì, il Consiglio per la Previdenza valuta di dare mandato all’ufficio legale ISS, affinché verifichi l’eventualità della sussistenza di presupposti per un esposto denuncia a tutela dell’onorabilità e correttezza del proprio operato ed a difesa dei fondi amministrati, vista la gravità e l’infondatezza delle insinuazioni del Consigliere Bronzetti.









Comunicato stampa

Il Consiglio per la Previdenza