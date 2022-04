Consiglio unione dei Comuni Valmarecchia

Nella serata di ieri, Mercoledì 27/04 si è tenuto il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmarecchia che presentava, fra gli altri, due punti di particolare rilevanza ed interesse per l’intero territorio di Rimini e non solo. Il riferimento è ai punti 5 e 6 dell’ O.d.g. posto a discussione, concernenti rispettivamente “modifiche dello Statuto e adesione del Comune di Montecopiolo all’Unione di Comuni Valmarecchia” e “approvazione della Convenzione per l’esercizio delle funzioni associate”. Con l’approvazione unanime da parte dei consiglieri, il Comune di Montecopiolo entra a pieno titolo nell’Unione di Comuni Valmarecchia. Fra gli interventi espressi dai consiglieri rappresentanti dei Comuni in seno all’Unione dei Comuni Valmarecchia a sostegno della decisione del sindaco Rossi di unirsi al contesto politico-istituzionale della Valmarecchia, il pieno sostegno del Consigliere Sartini per il Comune di Pennabilli, che accoglie con queste parole l’ingresso della comunità di Montecopiolo in Unione: “Da rappresentante del Comune di Pennabilli, un benvenuto particolare al sindaco Rossi e all’intera comunità di Montecopiolo, da parte della mia cittadinanza. La decisione del Comune di Montecopiolo (comune che confina con il nostro territorio) di entrare a far parte dell’Unione dei Comuni Valmarecchia rappresenta sì un’azione lungimirante, ma soprattutto coraggiosa; un’azione che permette di unire idealmente e da oggi strutturalmente la vostra, nostra, bellissima montagna con il mare. Un arricchimento a livello paesaggistico, culturale e storico che infonde fiducia e nuovo stimolo per le future collaborazioni che sono sicuro si potranno attuare con il neo entrato Comune di Montecopiolo”. Interessante anche la replica del sindaco Rossi, il quale spiega di aver agito “seguendo le proprie idee” e non facendosi influenzare dai consigli dei sindaci limitrofi. Una scelta importante, pienamente in linea con la programmazione della Regione Emilia-Romagna riguardo la gestione associata dei servizi.