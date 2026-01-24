Consolare Rimini–San Marino: soddisfazione per la revisione progettuale ANAS e auspicio per un rapido avvio della fase esecutiva

La Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano esprimono soddisfazione per l’esito del percorso di revisione progettuale condotto da ANAS nell’ambito dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Statale 72 – Consolare Rimini–San Marino. Il lavoro di aggiornamento e affinamento del progetto, sviluppato attraverso un confronto costante con tutti i livelli istituzionali coinvolti, ha consentito di recepire in larga parte le osservazioni formulate dai territori, in particolare dal Comune di Rimini, migliorando l’integrazione dell’opera con il contesto locale e rafforzandone gli obiettivi di sicurezza, funzionalità e sostenibilità della mobilità. La conferma delle soluzioni progettuali individuate rappresenta un passaggio rilevante verso il completamento di un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra la Repubblica di San Marino, il territorio comunale di Coriano e l’area riminese, con ricadute positive in termini di accessibilità, sicurezza stradale e qualità della circolazione. La Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano auspicano, anche in considerazione dell’iter burocratico complesso, che si possa finalmente procedere in tempi celeri all’avvio della Conferenza dei Servizi, passaggio fondamentale per giungere rapidamente alla fase esecutiva dell’intervento, nel rispetto del percorso amministrativo e delle competenze dei diversi enti coinvolti. Rimane piena la disponibilità a proseguire il lavoro istituzionale in modo collaborativo e costruttivo, nella consapevolezza dell’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo e la sicurezza dei territori interessati. Si tratta di un progetto di grande rilevanza che rientra da tempo nelle aspettative reciproche dei territori.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e Comune di Coriano

