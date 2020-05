Consolato Onorario di San Marino a Londra: opportunità per un tirocinio gratuito

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è lieta di rendere nota l’iniziativa del Consolato Onorario di San Marino a Londra che, a partire da settembre 2020, offrirà ad un giovane l’opportunità di formarsi all’estero come tirocinante. L’iniziativa permetterà al candidato di venire a contatto con il mondo della diplomazia in un contesto multiculturale e plurilinguistico, nonché di aggiungere un’esperienza altamente qualificante e significativa al proprio curriculum. Le principali attività di tirocinio riguarderanno la gestione della corrispondenza, la partecipazione a incontri ufficiali con membri di altre delegazioni o esponenti politici e la gestione dei canali social del Consolato. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il candidato selezionato avvierà la sua esperienza formativa a casa, da remoto. Successivamente, se la situazione lo permetterà, sarà possibile un trasferimento a Londra. Il periodo di formazione non prevede alcuna retribuzione; dovrà avere una durata minima di almeno tre mesi e una massima di un anno, part-time o full-time. Pertanto, si richiede di specificare la propria disponibilità al momento dell’invio della domanda di partecipazione. Al candidato è richiesta un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale. Verrà data priorità ai cittadini sammarinesi e a coloro che, oltre all’inglese, hanno anche una buona padronanza della lingua italiana. E’ possibile fare domanda inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail del Consolato: cons.londra@gov.sm

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri