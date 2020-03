Consorzio Terra di San Marino: "“Omnia vincit amor” - Virgilio"

Consorzio Terra di San Marino: "“Omnia vincit amor” - Virgilio".

“L’amore vince tutto” con questa semplice frase esprimiamo con fermezza che questo momento di difficoltà può e deve essere superato grazie – come Virgilio ci dice - all’amore, quell’amore che tutta la collettività sta dimostrando e continuerà a dimostrare per il proprio Paese e per gli altri. Il Consorzio Terra di San Marino, le associazioni di categoria e le cooperative agricole associate (Cantina San Marino, Cooperativa Allevatori, Centrale del Latte, Cooperativa Olivicoltori, Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli e Cooperativa Apicoltori), con lo stesso amore con il quale da sempre promuovono la cura per il proprio territorio e per i suoi frutti, sostengono con una donazione di 5.000 euro l’Istituto di Sicurezza Sociale, che in questo particolare momento, attraverso i medici, i farmacisti, gli infermieri, il personale sanitario e socio sanitario, sta affrontando in maniera instancabile la tremenda emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Un grande grazie a tutto il personale sanitario, operatori socio sanitari, Protezione Civile, volontari e a tutti coloro che si adoperano con abnegazione e spirito di solidarietà ogni giorno in questa difficile situazione . “Omnia vincit amor et nos cedamus amori” “L’amore vince tutto e anche noi cediamo all’amore”.

#andratuttobene #sanmarinoresiste

c.s. Terra di San Marino

I più letti della settimana: