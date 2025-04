Consorzio Terra di San Marino “sale in cattedra” per le studentesse del Colorado College (USA)

Consorzio Terra di San Marino “sale in cattedra” per le studentesse del Colorado College (USA).

In programma per domani 4 aprile alle ore 10.00 la visita del Museo della Civiltà’ contadina e delle tradizioni della Repubblica di San Marino e la cooking class di piadina da parte delle 9 studentesse del Colorado College degli Stati Uniti che dal 24 marzo stanno frequentando un percorso accademico realizzato dalla Universita’ degli Studi della Repubblica di San Marino. Grazie alla particolare, lezione le studentesse avranno la possibilità di scoprire le tradizioni e la cultura rurale e gastronomica del territorio, riscoprendo quale fosse la vita a San Marino tanti anni fa, quando ancora il territorio era prevalentemente rurale e la vita scorreva lenta scandita dai ritmi dei campi. Emozioni e Sensazioni non solo visive legate alla tradizione rurale, ma anche gustative ed olfattive, infatti le ragazze si cimenteranno anche in una delle pratiche contadine più “golose”, la cooking class “mani in pasta”, laboratorio di piadina e di pasta condotta dalla una vera e propria Zdora, Paolina. Piada e pasta realizzata rigorosamente con materie prime del territorio e a marchio Terra di San Marino. Il CTSM nel ringraziare l’Università di San Marino per aver realizzato questo importante collegamento culturale legato alla identità del territorio, ribadisce l’importanza e lo spessore che tale iniziativa offre nel valorizzare il patrimonio di tradizioni legate alla civiltà contadina di San Marino che deve essere patrimonio di tutti.

c.s. Consorzio Terra di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: